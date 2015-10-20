Добавить раздел на сайт "Обои" (Drupаl)

Всем доброго дня. Требуется программист для разработки: 1. движок видео сайта по технологии шаблонизатора Smarty, (видео находится на наших серверах). 2. Подключить HTML шаблон и плеер (уже установлен). Опыт работы с шаблонизатором Smarty (к одному движку подключается различные html шаблонов) Знания: ...
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Надо сделать слева в каталоге под перечнем дверей раздел Обои. Когда мы на него нажимаем раскрываютсяподразделы: к примеру американские, итальянские и т.д. Если нажать на раздел обои, то все обои показываются. Если мы нажимаем на подраздел то только того подраздела товар. Учитывая, что у нас на главной странице показывается наша продукция и там двери мы их смешивать не хотим, надо поставить фильтр, чтоб обои туда не попадали. Создать новый вид товара ОБОИ. Настроить его таким образом как у нас двери - с кнопкой купить, с ценой, артикулом. И при нажатии на фотографию обой она просто раскрывается (увеличивается).Потом когда мы входим в какой либо с подразделов. Должна идти обобщающая фотография а рядом описание (текст). А под текстом - товар - фотографии обой. с видом как я ранее написал. Наполняем мы сами. Вы только закидываете любой текст, чтоб мы видели, что он правильно отображается.
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