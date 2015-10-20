Перевезти сайт на новый домен

Всем доброго дня. Требуется программист для разработки: 1. движок видео сайта по технологии шаблонизатора Smarty, (видео находится на наших серверах). 2. Подключить HTML шаблон и плеер (уже установлен). Опыт работы с шаблонизатором Smarty (к одному движку подключается различные html шаблонов) Знания: ...
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есть сайт http://vrnhome36.ru/ который продвигался и на который размещались линки компания провела ребрендинг новый сайт располагается по адресу http://voronezh.metropoles.ru/ сменили дизайн и содержание нужно безболезненно и качественно переадресовать старый сайт чтобы рейтинг в поисковиках не понизился
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