Перевезти сайт на новый домен

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки154 просмотра
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есть сайт http://vrnhome36.ru/ который продвигался и на который размещались линки компания провела ребрендинг новый сайт располагается по адресу http://voronezh.metropoles.ru/ сменили дизайн и содержание нужно безболезненно и качественно переадресовать старый сайт чтобы рейтинг в поисковиках не понизился

8 лет назад
tema26mak
Артём 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад