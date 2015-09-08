Нужно сделать форму обратной связи, Чтобы на почту приходило, что вводит пользователь, также чтобы приходил ip и user agent пользователя. Отправить форму возможно только если есть верхний и нижний регистр и цифры
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Задача в том чтобы при запросе каким либо приложением камеры открывалась не камера а заранее установленный видео файл или картинка. То есть приложение должно работать по принципу splitcam для ПК. Нужна эмуляция именно фронтальной камеры. ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $5
Нужно создать аккаунт на сервисе Airbnb по моей ссылке и пройти верификациюНаполнение сайтов24 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $2
1) НЕобходимо настроить форму обратной связи на почту админа 2) Адаптировать под мобильные устройства и экраны с небольшим разрешением один элемент сайтаHTML-верстка12 заявокЗакрыт7 лет назад
есть сайт http://vrnhome36.ru/ который продвигался и на который размещались линки компания провела ребрендинг новый сайт располагается по адресу http://voronezh.metropoles.ru/ сменили дизайн и содержание нужно безболезненно и качественно переадресовать старый сайт чтобы рейтинг в поисковиках не понизилсяВеб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $50
Задача http://metropoles.ru/voronezh.html есть сайт что нужно мне 1. На главной странице и в каталоге сделать фильтр квартир как на этом сайте http://hotel72.ru/ еще добавить колонку " количество человек" 2. Соответственно чтобы у администратора была возможность указать в ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Задача http://metropoles.ru/voronezh.html есть сайт что нужно мне 1. На главной странице и в каталоге сделать фильтр квартир как на этом сайте http://hotel72.ru/ еще добавить колонку " количество человек" 2. Соответственно чтобы у администратора была возможность указать в ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть сайт http://metropoles.ru/voronezh.html после ребрендинга поменяли домен с http://vrnhome36.ru/ необходимо продвинуть в поисковиках по СЧ и НЧ запросам тематика Квартиры на сутки в Воронеже, квартиры посуточно в воронеже, гостиница в Воронеже. Сайт уже проиндексирован ...Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт8 лет назад
Задача http://metropoles.ru/voronezh.html есть сайт что нужно мне 1. На главной странице и в каталоге сделать фильтр квартир как на этом сайте http://hotel72.ru/ еще добавить колонку " количество человек" 2. Соответственно чтобы у администратора была возможность указать в ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $50
Тематика объем и структура http://franch.myhomehotel.ru/old/assets/mk_ffh.pdf можно просмотреть по этой ссылке У нас есть логотип и готовый сайт вышлю в лс Присылайте ваши портфолио и примерную стоимость работыПрезентации15 заявокЗакрыт8 лет назад
Задача http://metropoles.ru/voronezh.html есть сайт что нужно мне 1. На главной странице и в каталоге сделать фильтр квартир как на этом сайте http://hotel72.ru/ еще добавить колонку "количество человек" 2. Соответственно чтобы у администратора была возможность указать в календаре ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Задача http://metropoles.ru/kvartiry-voronezh-posutochno.html#about1 кнопка "Свободна", задача состоит в том чтобы я мог в два клика изменить содержимое этой кнопки. нужно чтобы я мог либо с компа либо с телефона а лучше и оттуда и оттуда ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $5
http://metropoles.ru/franshiza.html на этой странице при большом разрешении экрана внизу появляется белая полоса. Нужно чтобы при любом разрешении главная картинка была на весь экран и окно не прокручивалось, не появлялась полоса прокрутки. Далее нужно подключить обратную ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $50
Под мобильные устройства планшеты и разные разрешения экрановHTML-верстка34 заявкиЗакрыт8 лет назад
Ориентиром по дизайну схеме сайта и сложности работы выступит этот сайт http://likehostels.ru/ Логотип уже разработан от вас требуется только сам дизайн сайта и верстка Ваши предложения с удовольствием рассмотрю! Желательно пишите в личку и сразу указываете ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт9 лет назад
Существует Сайт посуточной аренды квартир http://vrnhome36.ru/ нужно сделать качественный дизайн сайта и разработать новый логотип.Дизайн сайтов39 заявокЗакрыт9 лет назад