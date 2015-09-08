Задача http://metropoles.ru/kvartiry-voronezh-posutochno.html#about1 кнопка "Свободна", задача состоит в том чтобы я мог в два клика изменить содержимое этой кнопки. нужно чтобы я мог либо с компа либо с телефона а лучше и оттуда и оттуда ...