tema26mak

Артём tema26mak

 
36 летРоссия/Воронеж
11 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Dmitrui_22
27 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
2 года назад
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Отличный заказчик, все информацию предоставил, все время на связи, быстро отвечает. Рекомендую!
Отличный мастер, помог быстро и качественно , все правки сделал огромное спасибо!
Ответный отзыв
cypher0909
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
онлайн
$75
10 баллов
8 лет назад
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Интересная задача и своевременная оплата.
Отличный мастер, ответственный, исполнительный, справился с задачей в оговоренный срок внес все корректировки какие я просил. После долгого поиска исполнителя столкнувшись со множеством горе-фрилансеров и мошенников, рад что нашёл Равиля обязательно обращусь еще!
Ответный отзыв
serhiybilous
Сергей 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
8 лет назад
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Четко поставлена задача, оплата в срок. Рекомендую
Все сделана качественно и быстро. чемпион!
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