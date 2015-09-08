serhiybilous

Сергей serhiybilous

 
33 годаУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Качественная верстка, короткие сроки выполнения низкая цена! Skype: serhiy_bilous

Высокое качество работы;

Относительно низкая цена реализации проектов(обсуждается для каждого проекта отдельно);

Tочное соблюдение сроков;

Быстрое внесение изменений;

Консультации;

В своих работах я использую:

- Для верстки HTML5, CSS3.

- верстка на BootStrap адаптивная, резиновая под многие расширения экранов

- Для функционала сайта чистый JavaScript,а для более сложных задач библиотеку jQuery

- Работаю с базой MySql.

- Поддержка всех известных броузеров включая IE8.

- Возможна адаптивная верстка по желанию заказчика.

- Есть опыт работы во многих проектах как личных так и роботе команде.

- Ставлю сайт на хостинг плюс возможна долгосрочная поддержка.

JavascriptMySQLHTMLBootstrapjQuery
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Отзывы заказчиков
SKeeper86
Михаил 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
$40
9 баллов
8 лет назад
Сверстать лендинг по скриншоту
Сергей все сделал оперативно. Так же внес правки. Был рад сотрудничеству!
Четко поставленное ТЗ и своевременная оплата, все что нужно от хорошего заказчика. Рекомендую!
Ответный отзыв
sania_00
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$25
2 балла
8 лет назад
Верстка Landing Page
Не добросовестный исполнитель!!! Работали по проекту, сделал очень некачественно! После того как я нанял другого фрилансера, он все исправил, я оплатил данному человеку. Решили работать дальше, но с другим подходом. Взял проект из 4 страниц, после первой попросил денег, обещая что работа в процессе, и будет готово вечером, а в итоге удаляется со скайпа, работы нет, просрочены сроки! Не рекомендую!!!
kiderman
Иван 
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Адаптивная верстка psd макета и мобильной версии
Быстро и качественно!
Все хорошо, Рекомендую
Ответный отзыв
tema26mak
Артём 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Устранить недочет на странице сайта подключить форму обратной связи
Все сделана качественно и быстро. чемпион!
Четко поставлена задача, оплата в срок. Рекомендую
Ответный отзыв
web-saitov
Ильгиз 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
9 баллов
8 лет назад
Excel-таблицу в HTML
Относительно много времени ушло на указание недоработок. Но в целом, я доволен. Хочу отметить высокую оперативность.
Хорошо поставлена задача, оплата в срок.
Ответный отзыв
HTML-верстка
22 отзыва(-1)
$2/час
от $10от 1 дня
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