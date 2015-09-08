Качественная верстка, короткие сроки выполнения низкая цена! Skype: serhiy_bilous
Высокое качество работы;
Относительно низкая цена реализации проектов(обсуждается для каждого проекта отдельно);
Tочное соблюдение сроков;
Быстрое внесение изменений;
Консультации;
В своих работах я использую:
- Для верстки HTML5, CSS3.
- верстка на BootStrap адаптивная, резиновая под многие расширения экранов
- Для функционала сайта чистый JavaScript,а для более сложных задач библиотеку jQuery
- Работаю с базой MySql.
- Поддержка всех известных броузеров включая IE8.
- Возможна адаптивная верстка по желанию заказчика.
- Есть опыт работы во многих проектах как личных так и роботе команде.
- Ставлю сайт на хостинг плюс возможна долгосрочная поддержка.
Портфолио
- Редизайн сайта papirinfo.com.ua290 просмотров
- Магазин мебели Roberto Bardi210 просмотров
- Сайт - Umax electric240 просмотров
- Адаптив - Агенство по разработке сайтов203 просмотра
- Адаптивный Landing page адаптация в чужой стране154 просмотра
- Лендинг по раскрутке целевых страниц143 просмотра
- Лендинг по продаже услуг от Деда Мроза205 просмотров
- Лендинг по изготовлению лендингов185 просмотров
- Http://komp-service.com/ Компьютер-сервис304 просмотра
- Студия интернет проектов151 просмотр
- Инвестиционный проект140 просмотров
- Сайт продажа автосигнализаций182 просмотра
Отзывы заказчиков
$40
9 баллов
8 лет назад
Сергей все сделал оперативно. Так же внес правки. Был рад сотрудничеству!
Ответный отзыв
Четко поставленное ТЗ и своевременная оплата, все что нужно от хорошего заказчика. Рекомендую!
$25
2 балла
8 лет назад
Не добросовестный исполнитель!!! Работали по проекту, сделал очень некачественно! После того как я нанял другого фрилансера, он все исправил, я оплатил данному человеку. Решили работать дальше, но с другим подходом. Взял проект из 4 страниц, после первой попросил денег, обещая что работа в процессе, и будет готово вечером, а в итоге удаляется со скайпа, работы нет, просрочены сроки! Не рекомендую!!!
$25
10 баллов
8 лет назад
Быстро и качественно!
Ответный отзыв
Все хорошо, Рекомендую
$5
10 баллов
8 лет назад
Все сделана качественно и быстро. чемпион!
Ответный отзыв
Четко поставлена задача, оплата в срок. Рекомендую
$5
9 баллов
8 лет назад
Относительно много времени ушло на указание недоработок. Но в целом, я доволен. Хочу отметить высокую оперативность.
Ответный отзыв
Хорошо поставлена задача, оплата в срок.
HTML-верстка
22 отзыва(-1)
$2/час
от $10от 1 дня
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