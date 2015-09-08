Не добросовестный исполнитель!!! Работали по проекту, сделал очень некачественно! После того как я нанял другого фрилансера, он все исправил, я оплатил данному человеку. Решили работать дальше, но с другим подходом. Взял проект из 4 страниц, после первой попросил денег, обещая что работа в процессе, и будет готово вечером, а в итоге удаляется со скайпа, работы нет, просрочены сроки! Не рекомендую!!!