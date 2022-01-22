Настроить форму обратной связи

Задача в рамках карты одного города. Есть 5 типов зданий/адресов, которые дают два ограничения - пешеходная удаленность и прямая дистанция. Соответсвенно, необходимо нанести их на карту так, чтобы были видны районы/адреса не попадающие ни под ...
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Нужно сделать форму обратной связи,
Чтобы на почту приходило, что вводит пользователь, также чтобы приходил ip и user agent пользователя. Отправить форму возможно только если есть верхний и нижний регистр и цифры
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