Настроить форму обратной связи

Задача в рамках карты одного города. Есть 5 типов зданий/адресов, которые дают два ограничения - пешеходная удаленность и прямая дистанция. Соответсвенно, необходимо нанести их на карту так, чтобы были видны районы/адреса не попадающие ни под ...