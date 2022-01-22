Настроить форму обратной связи

Веб-программированиеЗавершен5 заявок912 просмотров
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Нужно сделать форму обратной связи, 

Чтобы на почту приходило, что вводит пользователь, также чтобы приходил ip и user agent пользователя. Отправить форму возможно только если есть верхний и нижний регистр и цифры

2 года назад
tema26mak
Артём 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Dmitrui_22
27 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$15
3 дня
RUB
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