Разработка бота для проверки существования/доступности вебстраницы

Здравствуйте.

Кратко - задача разработать сервис/бота который будет проверять доступность страниц по заранее внесенным адресам и присылать уведомления в телеграм, если страница стала недоступной.

Кратко функционал - авторизация, таблицы со списком страниц, добавление/удаление/редактирование страниц, таймер опроса доступности страниц.

Есть детальное ТЗ. Вышлю кандидату.

Фронт - дизайн от разработчика.

Бэк - php или python

Вся работа только через трекер HUBSTAFF (доступ предоставлю). Я не хочу следить за вами, я хотим честно оплачивать ваш труд. Оплата строго по времени на трекере. Укажите в вашей заявке "меня устраивает работа по трекеру" (проверка на р о б о т а) и обязательно желаемую часовую ставку.

В заявке укажите:

1) Ваш скиллист

2) Сколько вы хотите получать за час работы

3) Сколько часов можете работать в день

4) Часовой пояс

5) Юзернейм в телеграме