WP eCommerce конструктор заказа

Веб-программированиеЗавершен1 заявка551 просмотр
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Приветствую,

мне нужно дополнить товар с магазине WP eCommerce калькулятором, который сформирует окончательную стоимость товара через атрибуты и вариации или некий дополнительный плагин? предлагайте, обсудим.

задача из 2х частей.

1. настройка калькулятора

2. верстка калькулятора.

задачи можно разделить

во вложении

Ребята, те, кто готов помочь, укажите пожалуйста сразу примерную стоимость и контакт в телеграмм, для обсуждения.

если этого не будет, я не буду тратить время на поиск контактной информации и изучение вашего аккаунта. Заранее благодарен!

оплата любой возможный способ через яндекс деньги

2 года назад
Serverx
Сервер 
51 годГермания
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
sorochan
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
2 года назад
$40
8 дней
RUBUAH
Спасибо Марине, взяла непростую задачу. Сделала быстро и профессионально. Помогла с подбором нужного плагина и его настройками. Продолжаем сотрудничество.
Спасибо. Очень приятный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству.