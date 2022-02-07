WP eCommerce конструктор заказа

Ищу помощника на небольшой проект начинающего программиста/PHP и JS - основная задача на первое время - составление парсеров. (удаленно, неполный рабочий день, свободный график от 20 часов в неделю) Требуется программист, который знает или готов изучить xpath ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую,
мне нужно дополнить товар с магазине WP eCommerce калькулятором, который сформирует окончательную стоимость товара через атрибуты и вариации или некий дополнительный плагин? предлагайте, обсудим.
задача из 2х частей.
1. настройка калькулятора
2. верстка калькулятора.
задачи можно разделить
во вложении
Ребята, те, кто готов помочь, укажите пожалуйста сразу примерную стоимость и контакт в телеграмм, для обсуждения.
если этого не будет, я не буду тратить время на поиск контактной информации и изучение вашего аккаунта. Заранее благодарен!
оплата любой возможный способ через яндекс деньги
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