Парсить маркеры (500 слов)

Ищу помощника на небольшой проект начинающего программиста/PHP и JS - основная задача на первое время - составление парсеров. (удаленно, неполный рабочий день, свободный график от 20 часов в неделю) Требуется программист, который знает или готов изучить xpath ...
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