Функционал выбора города на сайте WordPress

Необходимо реализовать на сайте возможность выбора города.

Функционал следующий, если не выбран город, показываем весь контент (общий) по всем городам (можно просто в коде настроить что именно показывать, например вывод определенных полей или например отдельный шаблон). Структура без выбранного города должна быть следующая:

site.ru/ - главная

site.ru/category/ - категория

site.ru/category/single/ - запись

site.ru/blog/ - Блог (ссылка одинакова, вне зависимо от выбранного города)

если выбран город, показываем контент из конкретного города (можно просто в коде настроить что именно показывать, например вывод определенных полей или например отдельный шаблон).

Структура выбранного города должна быть следующая:

site.ru/msk/ - главная с выбранным городом (Москва)

site.ru/msk/category/ - категория с выбранным городом (Москва)

site.ru/msk/category/single/ - запись с выбранным городом (Москва)

site.ru/blog/ - Блог (ссылка одинакова, вне зависимо от выбранного города)

site.ru/spb/ - главная с выбранным городом (Санкт-Петербург)

site.ru/spb/category/ - категория с выбранным городом (Санкт-Петербург)

site.ru/spb/category/single/ - запись с выбранным городом (Санкт-Петербург)

site.ru/blog/ - Блог (ссылка одинакова, вне зависимо от выбранного города)

ит.д.

Города нужно чтобы добавлялись в админке

Также должен быть вывод всех добавленных городов со ссылкой на страницу города (site.ru/msk/ или site.ru/spb/). Также выбранный город должен фиксироваться в шапке сайта, пока не будет выбран другой город, даже если мы переходим на страницу, например Блога, где url не меняется.