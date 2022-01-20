Функционал выбора города на сайте WordPress

Вытащить Xml Файл Из Url-Адреса. описание по ссылки внутри, можно просто файлам, последующие обновления буду делать сам https://xmllink.azurewebsites.net/
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Необходимо реализовать на сайте возможность выбора города.
Функционал следующий, если не выбран город, показываем весь контент (общий) по всем городам (можно просто в коде настроить что именно показывать, например вывод определенных полей или например отдельный шаблон). Структура без выбранного города должна быть следующая:
site.ru/ - главная
site.ru/category/ - категория
site.ru/category/single/ - запись
site.ru/blog/ - Блог (ссылка одинакова, вне зависимо от выбранного города)
если выбран город, показываем контент из конкретного города (можно просто в коде настроить что именно показывать, например вывод определенных полей или например отдельный шаблон).
Структура выбранного города должна быть следующая:
site.ru/msk/ - главная с выбранным городом (Москва)
site.ru/msk/category/ - категория с выбранным городом (Москва)
site.ru/msk/category/single/ - запись с выбранным городом (Москва)
site.ru/blog/ - Блог (ссылка одинакова, вне зависимо от выбранного города)
site.ru/spb/ - главная с выбранным городом (Санкт-Петербург)
site.ru/spb/category/ - категория с выбранным городом (Санкт-Петербург)
site.ru/spb/category/single/ - запись с выбранным городом (Санкт-Петербург)
site.ru/blog/ - Блог (ссылка одинакова, вне зависимо от выбранного города)
ит.д.
Города нужно чтобы добавлялись в админке
Также должен быть вывод всех добавленных городов со ссылкой на страницу города (site.ru/msk/ или site.ru/spb/). Также выбранный город должен фиксироваться в шапке сайта, пока не будет выбран другой город, даже если мы переходим на страницу, например Блога, где url не меняется.
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