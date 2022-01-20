есть сайт на опенкарте. Не получается сделать выгрузку в маркет. Эта страница содержит следующие ошибки: ошибка в строке 65351 в столбце 43: Дополнительное содержимое в конце документа Ниже представляет собой отрисовку страницы до первой ошибки. https://lampa-tut.ru/index.php?route=extension/feed/yandex_yml3 кто может ...
Много скраперов на готовом движке (nodejs/es6/jest)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны разработчики для реализация серверных парсеров сайтов на стеке ES6(nodejs)/Jest
Подразумевается использование готовых библиотек: на основе предоставленных примеров парсеров и их тестов реализовать новые парсеры для других сайтов. Получение страниц реализовывать не надо, за это отвечает движок. Задача исполнителя - именно разбор контента страниц.
Оплата сдельная.
Парсеры будут различаться по сложности/времени исполнения. Задачи скорее для медиум-джуниоров.
Требуемый уровень знания:
- nodejs/jest - "Getting started guide"
- javascript - уверенно использовать $ и ^ в regexp.
- git
Создаем безопасную сделку для тестового задания из расчета 2 часов вашей работы.
По окончанию тестового задания при вашем готовности продолжать - планируем дальнейшее сотрудничество. Базовое предложение с нашей стороны - от 1 до 100 типовых задач в месяц.
Пожалуйста, начните ваш отклик со стоимости часа вашей работы над тестовым заданием.
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