Написать конфигуратор на vue

Для сайта https://mycoinprice.ru/ Требуются доработки плагинов Crypto Exchanges и Coins Marketcap 1. Для монет сделать индивидуальные поля descrition и title, если они не заполнены, то title и description должны генерироваться по шаблону из настроек плагина. https://disk.yandex.ru/i/mBR-jjwww5-1yg 2. Для ...