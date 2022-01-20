Wordpress доработка плагина

Оценить и решить задачи по ТЗ https://docs.google.com/document/d/1JNFsMLszeJxLQYWa8wSfE783ugbSep9ZD7NI8v9I0Xo/edit?usp=sharing Оплата по факту. Антибот: 15+37=?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта https://mycoinprice.ru/
Требуются доработки плагинов Crypto Exchanges и Coins Marketcap
1. Для монет сделать индивидуальные поля descrition и title, если они не заполнены, то title и description должны генерироваться по шаблону из настроек плагина. https://disk.yandex.ru/i/mBR-jjwww5-1yg
2. Для бирж сделать индивидуальные поля descrition и title, если они не заполнены, то title и description должны генерироваться по шаблону из настроек плагина. https://disk.yandex.ru/i/eWFr63kDSzGVFw
3. Для бирж сделать дополнительное поле - изображение (логотип биржи)
4. Для биржи сделать дополнительное поле (текстовое) - акции
5. Для бирж сделать дополнительное поле (текстовое) - способы пополнения
6. Для пунктов 3-5 сделать шорткоды, которые можно использовать для шаблона генерации контента для страницы с биржей. https://disk.yandex.ru/i/UUDL9s4HEppY_w
7. Сделать шорткод [wherebuy]. Входящие параметры тикер монеты и имя биржи. На выходе блок с контентом из пунктов 3-5 + реферальная ссылка. Предусмотреть редактирование шаблона вывода. Шорткод будет использоваться на странице с конкретным токеном (в этом случае параметр "token" указывать не нужно) и в других произвольных страницах (в этом случае "token" нужно обязательно указать), пример блока, который должен выводить шорткод можно глянуть тут https://disk.yandex.ru/i/QLXu5Y_kWLOsaQ
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