Wordpress доработка плагина

Для сайта https://mycoinprice.ru/

Требуются доработки плагинов Crypto Exchanges и Coins Marketcap

1. Для монет сделать индивидуальные поля descrition и title, если они не заполнены, то title и description должны генерироваться по шаблону из настроек плагина. https://disk.yandex.ru/i/mBR-jjwww5-1yg

2. Для бирж сделать индивидуальные поля descrition и title, если они не заполнены, то title и description должны генерироваться по шаблону из настроек плагина. https://disk.yandex.ru/i/eWFr63kDSzGVFw

3. Для бирж сделать дополнительное поле - изображение (логотип биржи)

4. Для биржи сделать дополнительное поле (текстовое) - акции

5. Для бирж сделать дополнительное поле (текстовое) - способы пополнения

6. Для пунктов 3-5 сделать шорткоды, которые можно использовать для шаблона генерации контента для страницы с биржей. https://disk.yandex.ru/i/UUDL9s4HEppY_w

7. Сделать шорткод [wherebuy]. Входящие параметры тикер монеты и имя биржи. На выходе блок с контентом из пунктов 3-5 + реферальная ссылка. Предусмотреть редактирование шаблона вывода. Шорткод будет использоваться на странице с конкретным токеном (в этом случае параметр "token" указывать не нужно) и в других произвольных страницах (в этом случае "token" нужно обязательно указать), пример блока, который должен выводить шорткод можно глянуть тут https://disk.yandex.ru/i/QLXu5Y_kWLOsaQ