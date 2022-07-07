Постоянная доработка, изменение, исправление ошибок на сайтах. Сайты на Шоп-скрипт. Работаем планово с установкой сроков реализации ТЗ. От одного тех задания к следующему. Постоянная ежемесячная подработка для фрилансеров. Важен ответственный подход. Выполнять работу в оговоренные заранее ...
Натяжка верстки на Wordpress для информационного сайта мед-центра
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день
Требуется натянуть верстку на Wordpress для Информационного сайта мед-центра.
Пишите стоимость и сроки в отклике. Также в заявке ожидаю увидеть 3 лучших работы по Wordpress.
Основные страницы:
1. Главная
2. Врачи (archive.php)
3. Врач(single.php)
4. Новости (archive.php)
5. Новость (single.php)
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Дополнительные страницы, фактически блоки с Главной странице, вынесенные на другие страницы:
1. О нас
2. Контакты
3. 404 страница
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Обязательно:
1) Должны работать формы с заявками.
После отправки формы модальное окно "спасибо", заявка на почту приходит.
При записи к конкретному врачу в заявке - ФИО врача, к которому записались.
2) Согласовываем список плагинов.
3) Промежуточные результаты и финальную работу ведем и сдаём на моём хостинге.
Работаем с тем, что есть. В 100$ входит весь объём работы.
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