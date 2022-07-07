Натяжка верстки на Wordpress для информационного сайта мед-центра

Веб-программированиеЗавершен11 заявок1389 просмотров
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Добрый день

Требуется натянуть верстку на Wordpress для Информационного сайта мед-центра.

Пишите стоимость и сроки в отклике. Также в заявке ожидаю увидеть 3 лучших работы по Wordpress.

Основные страницы:

1. Главная

2. Врачи (archive.php)

3. Врач(single.php)

4. Новости (archive.php)

5. Новость (single.php)

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Дополнительные страницы, фактически блоки с Главной странице, вынесенные на другие страницы:

1. О нас

2. Контакты

3. 404 страница

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Обязательно:

1) Должны работать формы с заявками.

После отправки формы модальное окно "спасибо", заявка на почту приходит.

При записи к конкретному врачу в заявке - ФИО врача, к которому записались.

2) Согласовываем список плагинов.

3) Промежуточные результаты и финальную работу ведем и сдаём на моём хостинге.

Работаем с тем, что есть. В 100$ входит весь объём работы.

WordPress
2 года назад
ivanov_ivan12341
Иван 
53 годаБолгария
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
sorochan
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
2 года назад
$100
3 дня
RUBUAH
отлично
Нормальный клиент
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