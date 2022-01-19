Сделать функцию абонплаты на сайте

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Сайт на WP. Нужно сделать реализацию следующего алгоритма: для тех, кто зарегистрировался только как "Фрилансер", следующим шагом после регистрации должен быть выбор оплаты того или иного пакета абонплаты за размещение своего профиля на сайте- например, день, неделя, месяц, год...Без выбора и оплаты абонплаты фрилансер не может оставлять комменты и делать ставки.

Я, как админ, должен иметь возможность сам устанавливать срок абонплаты и цену за нее.

2 года назад
newfreelance24
43 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
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