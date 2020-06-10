newfreelance24

Есть рабочий сайт с бесплатной регистрацией для пользователей. Нужно реализовать платную регистрацию. Что-то типа подтверждения или завершения регистрации будет с оплатой через ю.мани (я.деньги)
- Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрытгод назад
В теме сайта на WP закрываются от индексации все посты одного из разделов. Все остальное индексируется хорошо. Гугл ругается и показывает эти посты красным в google search. Задача: снять запрет и разрешить к индексации поисковыми системами.Закрыт2 года назад
При загрузке файла для аватарки пользователя долго крутится колесико и сама картинка появляется только после перезагрузки страницы. Сайт на WP. Надо исправить.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен2 года назад
Определить ключевые слова, по к-рым на ЯД рекламируется конкурент. Недорого. Желательно, скриншотом из того или иного программного инструмента.Контекстная реклама3 заявкиЗакрыт2 года назад
Сайт на WP. Нужно сделать реализацию следующего алгоритма: для тех, кто зарегистрировался только как "Фрилансер", следующим шагом после регистрации должен быть выбор оплаты того или иного пакета абонплаты за размещение своего профиля на сайте- например, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
При загрузке файла на аватарку или в портфолио колёсико загрузки почему то бесконечно грузится:( Сам файл, чаще всего, уже загружен, но для пользователя это отображается только при перезагрузке страницы. По этой причине он думает, что файл ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт2 года назад
На сайте для резервирования денег заказчика используется escrow система. В качестве шлюза встроен Paypal. Нужно: 1. Paypal убрать, с ним работать сложно. 2. Когда заказчик платит за заказ (см. скрин), резервируя тем самым деньги+комиссию за работу, его ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт2 года назад
Спустя определенное время купленная мною тема сайта WP была переработана авторами этой темы в новую версию и к этой новой версии создали новый плагин-расширение. Этот плагин мне нужен. Но. Плагин выпущен к новой вариации сайта, ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт2 года назад
Есть купленная тема биржи фриланса, воплощенная на WP. Нужно допилить в следующей части. Функция escrow в теме реализована, но она реализована через Paypal. Нельзя ли как то альтернативно воплотить это в жизнь без участия платежных шлюзов? ...Закрыт2 года назад
Четвертый день мой сайт долбит другой сайт, подменяя страницы входа. При переходе по ссылке открывается неполностью только главная страница- и всё. Но таких левых заходов уже становится очень много. (см. скриншот) По совету провайдера внес дополнения в ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Баннер надо для сайта сделать небольшой прямоугольный. Ссылку на сайт и месторасположение дам- вы уже сами прикинете цветовую гамму и размер (если он будет автоматически подстраиваться под размер экрана, вообще круть). Текстовку дам. Куда должно перекидывать ...Баннеры2 заявкиЗакрыт2 года назад
Есть сайт на WP. Надо прикрутить опцию платной регистрации для фрилансеров: сначала оплата регистрационного взноса, а уж потом ФИО и т.п.... Можно такое реализовать?Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт2 года назад
На главную страницу сайта надо сделать и разместить адаптивный баннер с текстом. Текст дам. Главное- баннер должен аккуратно подстраиваться под размер того или иного устройства, на к-ром будут открывать сайт- ну, примерно механизм как в ...Баннеры4 заявкиЗакрыт3 года назад
Есть купленная тема WP; сейчас php 7.0. Хочу поднять её до 7.4, НО: при увеличении цифры сайт "расползается" и требует корректуры кода. Нужен гуру, чтобы смог поднять показатели php и при этом устранить и исправить ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт3 года назад
На главную страницу сайта на WP нужна карусель пользователей сайта. Что то по аналогии с аттачем. Сами пользователи на сайте уже есть, профили у них тоже есть. Главное, чтобы я мог сам устанавливать, кто из пользователей попадет ...Закрыт3 года назад
Нужна карусель пользователей-фрилансеров на главной странице сайта на WP. Примерно как на аттаче, но сама форма подачи обсуждается. Пользователи уже есть, у каждого свой профиль Немаловажно, чтобы было легко загрузить фото пользователя и сделать сопутствующую подпись . Знаю, ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт3 года назад
Есть купленная тема на WP. В нее реализован функционал бана пользователей, но какие то там, видимо, неполадки в плане установки даты: когда я отправляю человека в бан, периодически он сам разбанивается и значок бана слетает. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Когда клиент оставляет отклик заказчику на сайте, выполненном в WP, то заказчику приходит уведомление с указанием адреса эл почты клиента (см. скрин) Надо сделать так, чтобы этот адрес почты заказчику не приходил.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
Сайт на WP. 1. Когда кто-то оставляет коммент, на почту заказчику и админу приходит письмо, где указан эл адрес написавшего этот коммент. Надо убрать. (скрин 1) 2. На сайте есть функционал для возможности бана админами клиентов. На ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт3 года назад
Сайт на https, но в левом верхнем углу пишет "Подключение к сайту защищено не полностью. Злоумышленники могут видеть изображения, которые видны вам, и изменять их в целях мошенничества". Нужно этот вопрос решить, чтобы горело зеленым.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен4 года назад