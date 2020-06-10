newfreelance24

Вадим Смирнов newfreelance24

 
43 годаРоссия/Казань
8 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$7
выплачено фрилансерам
7%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сделать платную регистрацию на Word Press

    Есть рабочий сайт с бесплатной регистрацией для пользователей. Нужно реализовать платную регистрацию. Что-то типа подтверждения или завершения регистрации будет с оплатой через ю.мани (я.деньги)

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Открыть для индексации раздел сайта WP

    В теме сайта на WP закрываются от индексации все посты одного из разделов. Все остальное индексируется хорошо. Гугл ругается и показывает эти посты красным в google search.  Задача: снять запрет и разрешить к индексации поисковыми системами.

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать функцию абонплаты на сайте

    Сайт на WP. Нужно сделать реализацию следующего алгоритма: для тех, кто зарегистрировался только как "Фрилансер", следующим шагом после регистрации должен быть выбор оплаты того или иного пакета абонплаты за размещение своего профиля на сайте- например, ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Пофиксить загрузку файлов на сайт WordPress

    При загрузке файла на аватарку или в портфолио колёсико загрузки почему то бесконечно грузится:( Сам файл, чаще всего, уже загружен, но для пользователя это отображается только при перезагрузке страницы. По этой причине он думает, что файл ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Изменить шлюз в escrow конфигурации сайта

    На сайте для резервирования денег заказчика используется escrow система. В качестве шлюза встроен Paypal. Нужно: 1. Paypal убрать, с ним работать сложно.  2. Когда заказчик платит за заказ (см. скрин), резервируя тем самым деньги+комиссию за работу, его ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Адаптировать плагин к теме сайта

    Спустя определенное время купленная мною тема сайта WP была переработана авторами этой темы в новую версию и к этой новой версии создали новый плагин-расширение. Этот плагин мне нужен. Но. Плагин выпущен к новой вариации сайта, ...

    WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Допилить опцию на сайте WP

    Есть купленная тема биржи фриланса, воплощенная на WP. Нужно допилить в следующей части. Функция escrow в теме реализована, но она реализована через Paypal. Нельзя ли как то альтернативно воплотить это в жизнь без участия платежных шлюзов? ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Мой сайт открывается по чужому домену

    Четвертый день мой сайт долбит другой сайт, подменяя страницы входа. При переходе по ссылке открывается неполностью только главная страница- и всё. Но таких левых заходов уже становится очень много. (см. скриншот) По совету провайдера внес дополнения в ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Баннер сделать. Недорого.

    Баннер надо для сайта сделать небольшой прямоугольный. Ссылку на сайт и месторасположение дам- вы уже сами прикинете цветовую гамму и размер (если он будет автоматически подстраиваться под размер экрана, вообще круть). Текстовку дам. Куда должно перекидывать ...

    Баннеры2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Баннер адаптивный сделать

    На главную страницу сайта надо сделать и разместить адаптивный баннер с текстом. Текст дам. Главное- баннер должен аккуратно подстраиваться под размер того или иного устройства, на к-ром будут открывать сайт- ну, примерно механизм как в ...

    Баннеры4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Перейти с php 7.0 на 7.4

    Есть купленная тема WP; сейчас php 7.0. Хочу поднять её до 7.4, НО: при увеличении цифры сайт "расползается" и требует корректуры кода. Нужен гуру, чтобы смог поднять показатели php и при этом устранить и исправить ...

    PHPWordPress
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Карусель пользователей нужна

    На главную страницу сайта на WP нужна карусель пользователей сайта. Что то по аналогии с аттачем. Сами пользователи на сайте уже есть, профили у них тоже есть.  Главное, чтобы я мог сам устанавливать, кто из пользователей попадет ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужна карусель на главной странице

    Нужна карусель пользователей-фрилансеров на главной странице сайта на WP. Примерно как на аттаче, но сама форма подачи обсуждается. Пользователи уже есть, у каждого свой профиль Немаловажно, чтобы было легко загрузить фото пользователя и сделать сопутствующую подпись . Знаю, ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Помогите настроить функцию бана пользователей

    Есть купленная тема на WP. В нее реализован функционал бана пользователей, но какие то там, видимо, неполадки в плане установки даты: когда я отправляю человека в бан, периодически он сам разбанивается и значок бана слетает. ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Убрать из письма указание на эл почту

    Когда клиент оставляет отклик заказчику на сайте, выполненном в WP, то заказчику приходит уведомление с указанием адреса эл почты клиента (см. скрин) Надо сделать так, чтобы этот адрес почты заказчику не приходил.

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Поправить функционал на WP

    Сайт на WP. 1. Когда кто-то оставляет коммент, на почту заказчику и админу приходит письмо, где указан эл адрес написавшего этот коммент. Надо убрать. (скрин 1) 2. На сайте есть функционал для возможности бана админами клиентов. На ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Решить вопрос с сайтом на WP

    Сайт на https, но в левом верхнем углу пишет "Подключение к сайту защищено не полностью. Злоумышленники могут видеть изображения, которые видны вам, и изменять их в целях мошенничества". Нужно этот вопрос решить, чтобы горело зеленым.

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад
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Отзывы фрилансеров
lex_kosta
Алексей 
35 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$7
10 баллов
2 года назад
Пофиксить загрузку аватарки
Все хорошо, всегда на связи, оплата сразу, однозначно рекомендую!
Все было сделано оперативно. Порядочный, грамотный профи.
Ответный отзыв
Sizam4ik
42 годаПольша
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
3 года назад
Убрать из письма указание на эл почту
Спасибо за интересное задание, постоянную связь и моментальную оплату! Очень рекомендую!
Спасибо за помощь!
Ответный отзыв
AlexGah
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
4 года назад
Решить вопрос с сайтом на WP
Благодарю! Был рад помочь с задачей. Понятное ТЗ, быстрая оплата, на связи. Было приятно поработать. Рекомендую!
Все выполнено оперативно. Чувствуется профессиональная рука, ничего дополнительно разъяснять не пришлось. Благодарю и рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
sbs84
Юрий 
39 летУзбекистан
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$40
10 баллов
7 лет назад
Исправить проблему с долгим открытием сайта
К человеку вопросов и претензий нет. Оплатил ровно по уровню знаний, умений и навыков (моих). Справедливо.
Был сложный "пациент". Требовалось поставить диагноз, по возможности-оптимизировать работу скриптов и плагина. Благодарю Юрия за профессионализм, порядочность и въедливость по вопросам задания. Трясет сайт от и до, с разных точек и ракурсов. Безусловно, человек профи и заслуживает самых теплых слов в свой адрес! Спасибо!
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maximentuss
Максим 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$3
10 баллов
7 лет назад
Перевод части темы сайта с английского на русский
Все отлично! Спасибо за работу.
Человеку ничего не надо было разжевывать-структуру сайта понял за минуты, работа выполнена за 5 минут.
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