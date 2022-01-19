Определить ключевые слова конкурента

Привет, нужна помощт продвинутого пользователя по GTM. естиь кнопки на сайте, ведут на внешние источники, нужно настроить их отслеживание в гугл аналитике. Но обычные настройки тегов в ГТМ не работают.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Определить ключевые слова, по к-рым на ЯД рекламируется конкурент. Недорого. Желательно, скриншотом из того или иного программного инструмента.
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