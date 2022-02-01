Настройка GТM цели клик по кнопке соцсетям, и переход на другой сайт

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Привет, нужна помощт продвинутого пользователя по GTM. естиь кнопки на сайте, ведут на внешние источники, нужно настроить их отслеживание в гугл аналитике. Но обычные настройки тегов в ГТМ не работают.

2 года назад
captainHATTERAS
Фесенко 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Vlad-ppc
28 летУкраина
3 года в сервисе
Был
год назад
2 года назад
$25
1 день
UAH
Влад быстро решил проблему, над которой мне пришлось "посушить" голову). Настроил тег GTM/ Рекомендую !
Заказчик быстро и четко поставил ТЗ, выдал доступы, быстро проверил работу и совершил оплату. Рекомендую