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Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
3 года назад
Влад быстро решил проблему, над которой мне пришлось "посушить" голову). Настроил тег GTM/ Рекомендую !
Ответный отзыв
Заказчик быстро и четко поставил ТЗ, выдал доступы, быстро проверил работу и совершил оплату. Рекомендую
$100
10 баллов
3 года назад
Google Ads
Спасибо за качественно проделанную работу! Созвонился с заказчиком. Поговорили, обсудили все нюансы. Дальше все моменты согласовывали в письменной форме. Рекламные кампании запущены, уже есть первые клиенты. Владислав бонусом даже настроил систему коллтрекинга. Больше всего понравилось то, что заказчик комплексно подходит к проекту, а не только как ppc-специалист Рекомендую!
Ответный отзыв
Все прошло отлично. Заказчик в первый же созвон четко поставил ТЗ и дальнейшее общение продолжалось уже в письменном виде. Сотрудничаем и дальше.