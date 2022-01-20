Vlad-ppc

Владислав Vlad-ppc

 
29 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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Отзывы заказчиков

captainHATTERAS
Фесенко 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
3 года назад
Настройка GТM цели клик по кнопке соцсетям, и переход на другой сайт
Влад быстро решил проблему, над которой мне пришлось "посушить" голову). Настроил тег GTM/ Рекомендую !
Заказчик быстро и четко поставил ТЗ, выдал доступы, быстро проверил работу и совершил оплату. Рекомендую
Ответный отзыв
Zabelin366
Сергей 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
3 года назад
Запуск контекстной рекламы в google ads
Google Ads
Спасибо за качественно проделанную работу! Созвонился с заказчиком. Поговорили, обсудили все нюансы. Дальше все моменты согласовывали в письменной форме. Рекламные кампании запущены, уже есть первые клиенты. Владислав бонусом даже настроил систему коллтрекинга. Больше всего понравилось то, что заказчик комплексно подходит к проекту, а не только как ppc-специалист Рекомендую!
Все прошло отлично. Заказчик в первый же созвон четко поставил ТЗ и дальнейшее общение продолжалось уже в письменном виде. Сотрудничаем и дальше.
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