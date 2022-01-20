Запуск контекстной рекламы в google ads

Спасибо за качественно проделанную работу! Созвонился с заказчиком. Поговорили, обсудили все нюансы. Дальше все моменты согласовывали в письменной форме. Рекламные кампании запущены, уже есть первые клиенты. Владислав бонусом даже настроил систему коллтрекинга. Больше всего понравилось то, что заказчик комплексно подходит к проекту, а не только как ppc-специалист Рекомендую!