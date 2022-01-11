Настройка и ведение рекламы Google AdWords

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Настройка и ведение Google AdWords для сайта dvigately.com.ua

Прошу только с опытом работы по этому направлению. Прошу указывать стоимость настройки и ведения.

Показы на территории Украины (без АТО и Крыма) в будние дни с 9:00до12:30 и с 15:00 по 18:30

Бюджет на день 300-400грн.

2 года назад
Slo1977
45 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад