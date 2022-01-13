Дизайнер рекламы.

Контекстная рекламаЗакрыт1 заявка546 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Очень важно, то что мы ищем именно дизайнера рекламы, потому что задача - создание рекламного билборда.

Сроки 4 дня, начиная с завтра.

Указывайте стоимость пожалуйста.

Реклама медицинской тематики. Восстановление после ковида. Все материалы есть.

Задача.

Помочь (именно помочь, не возлагается на вас 100%) подготовить рекламную концепцию, включая текст.

Отрисовать эту концепцию для билборда 6Х3м 100 DPI. Два варианта.

Давайте вместе создадим отличную рекламу для полезной в наше время услуги!

2 года назад
rast62
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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