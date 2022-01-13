Дизайнер рекламы.

Очень важно, то что мы ищем именно дизайнера рекламы, потому что задача - создание рекламного билборда.

Сроки 4 дня, начиная с завтра.

Указывайте стоимость пожалуйста.

Реклама медицинской тематики. Восстановление после ковида. Все материалы есть.

Задача.

Помочь (именно помочь, не возлагается на вас 100%) подготовить рекламную концепцию, включая текст.

Отрисовать эту концепцию для билборда 6Х3м 100 DPI. Два варианта.

Давайте вместе создадим отличную рекламу для полезной в наше время услуги!