Арбитраж трафика на веб-студию

Просьба обращаться только тем ,кто уже сталкивался с подобной задачей.Нужна серая схема . Подробности в ЛС
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Мы - начинающая веб-студия с опытными специалистами, осуществляем весь цикл работ (от логотипа до до полного брендинга с фирменным стилем, настройкой рекламы, ведением и т. п).
Нужно привлекать клиентов с любых источников трафика.
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