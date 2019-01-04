Мы - начинающая веб-студия с опытными специалистами, осуществляем весь цикл работ (от логотипа до до полного брендинга с фирменным стилем, настройкой рекламы, ведением и т. п). Нужно привлекать клиентов с любых источников трафика. Оплата=процент с заказа.
- Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт2 года назад
перестал скачиваться файл при клике на ссылку. на хосте стоит скрипт. При клике на ссылку по скрипту yml файл конвертировался в csv файл и скачивался на пк. Теперь это перестало работать.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Ищу дизайнера, чтобы разработал фон для одностраничника-переходника в магазин кроссовок. Желательно gif-фон. Подробности лично.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужно добавить скрипт на хост для запуска по ссылке. Есть скрипт. Нужно добавить его на бесплатный сайт на бесплатном хостинге (или недорогом). Скрипт преобразует yml в csv. Нужно, чтобы при переходе по ссылке на компьютер начинал скачиваться csv-файл. Возможно ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Есть скрипт выгрузки товаров (делает из yml csv и конвертирует в excel документ), его нужно немного исправить и загрузить на бесплатный хост:)Веб-программирование6 заявокЗакрыт3 года назад
Ищу маркетолога для настройки таргета интернет-магазина кроссовок и одежды уличного стиля В общем, пишите, спрашивайте. Буду рад общению:)Контекстная реклама38 заявокЗакрыт3 года назад
- $5
Импортировать каталог товаров в вордпресс вукомерс. Выгрузка товаров сделана с платформы инсейлс. Необходимо поправить файл импорта, чтоб вукомерс его принял. Для человека, который сталкивался с такой задачей, работы на три минуты. Оплата символическая, с меня хороший отзыв и ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Требуется перенос интернет-магазина с платформы Insales на хостинг и движок Wordpress Woocommerce. Именно, полный перенос. Больше всего волнует перенос адресов страниц, чтобы сохранить те же адреса страниц. Так как уже запущена рекламная кампания немаленькая. Ссылка на ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен5 лет назад
Имеется yml-выгрузка с товарами от поставщика. На платформу моего магазина выгрузка загружается, но 1 товар загружается как 5-6 товаров (отличия в размере, т.е. 1 товар-это 1 размер). Нужно объединить, чтобы 1 товар был с размерами. ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен5 лет назад