ozhigan22

Антон Ожиганов ozhigan22

 
27 летРоссия/Красноярск
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Yaneloutop98
25 летБеларусь
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
$10
10 баллов
3 года назад
Нужен дизайнер для создания фона сайта-одностраничника
Если вы ищете не занудливого, справедливого и коммуникабельного заказчика - поздравляю, вы его нашли. Антон подробно описал то, что хочет видеть в итоговом варианте, реализовали, пожали руки и остались довольный. Рекомендую!
5 звёзд за всё. Всё сделал оперативно, качественно, ещё и подкинул пару идей, которые в итоге мне понравились и мы их реализовали:) однозначно, Глеб теперь мой постоянный дизайнер в любые проекты:) Рекомендую:)
Ответный отзыв
zenderz
Борис 
23 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Добавить скрипт на хост для запуска по ссылке
Было очень приятно работать. Хорошо составленное ТЗ, быстрая проверка и оплата. Буду рад помочь еще.
Суперпрофессионал:) Доверился ему и не ошибся:) по срокам сделал даже раньше, чем нужно было. Теперь это мой постоянный партнёр:) очень рад, что есть такие профи как Борис:)
Ответный отзыв
gorlachiv
Ігор 
31 годУкраина
5 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$60
10 баллов
5 лет назад
Перенос интернет-магазина с InSales на Wordpress
Один из лучших заказчиков, с которыми мне приходилось иметь дело. Максимально лояльный, с понятными и адекватными задачами. Работать было интересно и комофортно. Оплата мгновенная) Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Игорь исполнил свою работу на все 100! Быстро, качественно. Всё время был на связи. Среднее время его ответа 1-2 минуты! Даже выполнил сверх оговоренного сразу и не попросил на это "сверх" оплаты! Очень рекомендую этого исполнителя! 5 из 5!
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Ermolin82
Олег 
41 годБеларусь
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
84 отзыва(-2)
$15
10 баллов
5 лет назад
Конвертировать yml в csv
Всё отлично. Грамотная постановка задачи, хорошее общение в процессе и оперативная оплата. Рекомендую!
Рекомендую специалиста!:) Всё в лучшем виде:) Создал скрипт для конвертации с yml в csv) Непросто скрипт, а с объединением товаров при конвертации! На связи в любой момент) как-будто только и ждет сообщения!) Ответ мгновенный! Даже снял видео о том, как использовать скрипт!) Оценка 11 из 10!)
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