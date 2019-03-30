Перенос интернет-магазина с InSales на Wordpress

Интернет-магазиныЗавершен11 заявок270 просмотров
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Требуется перенос интернет-магазина с платформы Insales на хостинг и движок Wordpress Woocommerce. Именно, полный перенос. Больше всего волнует перенос адресов страниц, чтобы сохранить те же адреса страниц. Так как уже запущена рекламная кампания немаленькая.

Ссылка на сайт 4outside.ru

WordPress
5 лет назад
ozhigan22
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
gorlachiv
Ігор 
31 годУкраина
5 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
5 лет назад
$60
10 дней
Игорь исполнил свою работу на все 100! Быстро, качественно. Всё время был на связи. Среднее время его ответа 1-2 минуты! Даже выполнил сверх оговоренного сразу и не попросил на это "сверх" оплаты! Очень рекомендую этого исполнителя! 5 из 5!
Один из лучших заказчиков, с которыми мне приходилось иметь дело. Максимально лояльный, с понятными и адекватными задачами. Работать было интересно и комофортно. Оплата мгновенная) Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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