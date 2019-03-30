Перенос интернет-магазина с InSales на Wordpress

Игорь исполнил свою работу на все 100! Быстро, качественно. Всё время был на связи. Среднее время его ответа 1-2 минуты! Даже выполнил сверх оговоренного сразу и не попросил на это "сверх" оплаты! Очень рекомендую этого исполнителя! 5 из 5!