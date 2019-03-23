Работа по ТЗ и настройка парсинга chinaoptom.com

Здравствуйте) Приглашаем в проект программиста-разработчика Установка фильтра для выбора товара по критериям и установка адаптивного дизайна. Ответственный подход и спланированная коммуникация приветствуются. Спасибо Всем кто откликнулся ) ...но не спамерам и роботам))) С уважением САЮ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта www.chinaoptom.com необходимо при регистрации поставить капчу или прочее, т.к. ежедневно регистрируются боты...
По итогам возможно обсуждение последующая работа по имеющейся админке (совершенствованию) в частности наладке парсинга с сайтов taobao.com и 1688.com
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