Дополнительные функции для одностраничника

Есть интернет-магазин одностраничник в нем нужно создать 10 товаров Вида: Логотип-Надпись (которую можно указать в Админке-Баннер-количество товаров данного типа-Цена(за то количество что указано перед этим) все в одну строку

после снизу выводилась общая сума за все товары которые выбрал покупатель.

Создать форму Вида: Инициалы-Телефон-Почта-Полная сума за покупку эти данные должны отправляться на почту

Сайт похож на этот: https://supercat.info/

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