Дополнительные функции для одностраничника

$100
Интернет-магазиныЗакрыт1 заявка150 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть интернет-магазин одностраничник в нем нужно создать 10 товаров Вида: Логотип-Надпись (которую можно указать в Админке-Баннер-количество товаров данного типа-Цена(за то количество что указано перед этим) все в одну строку

после снизу  выводилась общая сума за все товары которые выбрал покупатель.

Создать форму Вида: Инициалы-Телефон-Почта-Полная сума за покупку эти данные должны отправляться на почту 

Сайт похож на этот: https://supercat.info/ 

Сайт написан на WordPress с использованием WooCommerce

5 лет назад
BodiaX
36 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Создание интернет-магазина с интеграцией с 1с

    Нужен интернет-магазин, который будет работать в связке с 1с, с автовыгрузкой товаров и тд. Должна быть онлайн оплата и тд ВАЖНО! Желательно, что бы это было на ВП + Elementor (Но если вы можете это реализовать другим ...

    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужен интернет-магазин для моно-продукта

    Нужен интернет-магазин в формате:  1) лэндинг-пейдж для физлиц, второй лэндинг-пейдж для юр.лиц, какие-то обычные стандартные страницы.  2) личный кабинет с историей заказов  3) продаваться будет один продукт первоначально. Потом возможно добавление продуктов, но это будет 3, 5, 10 ...

    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Синхронизация интернет магазина на ocStore 2.3 с 1с. обмен заказами

    Здравствуйте.  Нужно реализовать обмен заказами с 1с УП, заказы и данные покупателя должны поступать в 1с, и в дальнейшем обмен статусами, для отправки клиенту писем. Требуется исполнитель с подобным опытом. Сразу пишите как будет реализоваться обмен, какой ...

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Интернет-магазин на Wordpress

    Добрый день! Нужен адаптивный интернет-магазин канцелярских товаров на Wordpress с нуля.  Фото и текст, пример сайта с дизайном, который нравится предоставлю.  Требования:  - Возможность заказа "В 1 клик"  - анимированные баннеры на главной странице  - интеграция с 1С  - 2 языка ...

    WordPress
    Интернет-магазины9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Настроить выгрузку товаров из Prom.ua для Rozetka.ua через YML

    $15

    Задача такая - настроить выгрузку товаров с [url=http://prom.ua/]Prom.ua[/url] через  YML для [url=http://rozetka.ua/]Rozetka.ua[/url]  Сделать что бы цены и наличие синхронизировались автоматически, и учитывались все характеристики товара. Сайт обуви, около 80 товаров . Ищу человека который уже заводил товары на  [url=http://rozetka.ua/]Rozetka.ua[/url] , требования розетки сброшу.

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Скопировать сайт интернет-магазина

    $300

    Скопировать интернет-магазин, такой же функционал, немного изменить дизайн и инфы для заказа .  Магазин будет продавать товары для отделки.  Сайт, который нужно скопировать - [url=http://www.labirint.ru/]https://www.norwik.ru/[/url] По оплате: Оплата по факту выполнения работы.  В целях безопасности будет происходить таким образом:  Результат заливается на ...

    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад