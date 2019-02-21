Дополнительные функции для одностраничника

Нужен программист для доработки готового интернет-магазина на платформе SapLab, обязателен опыт работы с этой платформой.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть интернет-магазин одностраничник в нем нужно создать 10 товаров Вида: Логотип-Надпись (которую можно указать в Админке-Баннер-количество товаров данного типа-Цена(за то количество что указано перед этим) все в одну строку
после снизу выводилась общая сума за все товары которые выбрал покупатель.
Создать форму Вида: Инициалы-Телефон-Почта-Полная сума за покупку эти данные должны отправляться на почту
Сайт похож на этот: https://supercat.info/
Сайт написан на WordPress с использованием WooCommerce
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