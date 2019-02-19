Настройка E-commerce для интернет-магазина

Добрый день! Есть тема интернет магазина на Woocommerce купленная на Themeforest. Мне нужно чтобы вы настроили ее полностью и русифицировали визуальную часть сайта для посетителей. Что нужно сделать: 1) Русифицировать тему на WP и создать меню категорий 2) Создать 3-4 ...