Синхронизация интернет магазина на ocStore 2.3 с 1с. обмен заказами

Здравствуйте.

Нужно реализовать обмен заказами с 1с УП, заказы и данные покупателя должны поступать в 1с, и в дальнейшем обмен статусами, для отправки клиенту писем.

Требуется исполнитель с подобным опытом. Сразу пишите как будет реализоваться обмен, какой модуль и тп. Если нужно, готов купить платный модуль.