Интегрировать сайт по API

Подключить сайт к поставщику и настроить интерфейс.

К сайту надо подключить поставщика. Чтобы были видны остатки на складах поставщиков в реальном времени. Пользователи моего сайта, делают заказ, пользуются поиском, оплачивают заказы. Я устанавливаю наценки и т.д.

Ещё у поставщиков есть так называемые каталоги ОЕМ по подбору запчастей. Их тоже необходимо синхронизировать.

Если нужна будет доп. информация, или допуски на сайт поставщиков, пишите.