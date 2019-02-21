Интегрировать сайт по API

Интернет-магазиныЗакрыт1 заявка127 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Подключить сайт к поставщику и настроить интерфейс.

К сайту надо подключить поставщика. Чтобы были видны остатки на складах поставщиков в реальном времени. Пользователи моего сайта, делают заказ, пользуются поиском, оплачивают заказы. Я устанавливаю наценки и т.д. 

Ещё у поставщиков есть так называемые каталоги ОЕМ по подбору запчастей. Их тоже необходимо синхронизировать. 

Если нужна будет доп. информация, или допуски на сайт поставщиков, пишите. 

5 лет назад
borisrostov13
43 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад