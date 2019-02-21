Доработать рекламное место на сайте , вставить контакты,убрать категор

Интернет-магазиныЗакрыт4 заявки130 просмотров
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Сайт самописный ,сделанный честно говоря через жопу в сайте нужно доработать рекламные места на главной , внести контакты, убрать лишнии категории и еще по мелочам . https://buzls.com 

5 лет назад
antonovskiia
39 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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