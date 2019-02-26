Сайт на Битриксе (вёрстка есть)

Интернет-магазиныЗакрыт6 заявок231 просмотр
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Нужно "натянуть" адаптивную вёрстку на битрикс (Лицензия Малый бизнес). И интегрировать готовые решения: оплата, доставка, чат с клиентами.  Только с опытом работы от 3-х лет. От вас стоимость и срок. Оплата по факту (возможно поэтапная оплата).

5 лет назад
copyrab
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
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