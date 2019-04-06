Доработать интернет-магазин на Wordpress

Есть интернет-магазин одностраничник в нем нужно создать 10 товаров Вида: Логотип-Надпись (которую можно указать в Админке-Баннер-количество товаров данного типа-Цена(за то количество что указано перед этим) все в одну строку после снизу выводилась общая сума за все товары которые ...