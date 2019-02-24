Требуется создать интернет магазин

1. Материалы , товары , фото брать с уже имеющегося интернет магазина

2. Рассмотрю любую удобную платформу как для обычного пользователя в то же время функциональную

3. Важные функции а) массовое изменения цен по группам и категориям в % или рублях б) после оформления заказа автоматическое выставления счёта от организации физическому лицу или Юр лицу . В) расчет стоимости доставки в корзине ,согласно заказанному товару по нашей формуле г) онлайн чат д) мобильная версия интернет магазина

Оплата в три этапа

1. После макета

2. После внедрения в онлайн

3. Сдача проекта

Тематика строительные материалы