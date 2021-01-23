Yaneloutop98

Глеб Морозов Yaneloutop98

 
26 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
UX/UI дизайн

Дизайн – первое, что видит Ваш клиент на сайте.

Именно дизайн превращает простого посетителя в вашего покупателя 🚀

Мои услуги:

👉 Разработка пользовательского интерфейса (UI) и пользовательского опыта(UX). Веб-сайты и мобильные приложения.

👉 Адаптивный дизайн.

👉 Дизайн логотипа и фирменного стиля.

👉 Анализ и оптимизация производительности, улучшение SEO.

👉 Упаковка социальных сетей(Instagram, VK, YouTube, Twitch, Discord)

Ключевые навыки:

🔸Владение программами для дизайна, такими как Adobe Photoshop, Sketch или Figma.

🔸Знание принципов дизайна и цветовой теории, а также опыт создания эффективных пользовательских интерфейсов.

🔸Умение работать с HTML и CSS, для создания дизайна веб-страницы.

🔸Знание основных принципов дизайна для мобильных устройств.

🔸Опыт создания анимации и интерактивных элементов на веб-страницах.

🔸Понимание основ SEO и умение создавать дизайн, который соответствует требованиям поисковых систем.

🔸Коммуникативные навыки и умение работать в команде.

🔸Аналитические и проблемно-ориентированные навыки, чтобы решать сложные задачи.

Способы связи:

E-mail: [email protected]

WhatsApp: +375336055652

Telegram: @gmcommer

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Отзывы заказчиков

barfikov
Емельян 
43 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
22 отзыва
$100
7 баллов
4 года назад
Доработка имеющегося дизайна - автомобильный сайт
Figma
Из-за проблем в личной жизни, более двух месяцев делал этот дизайн. В итоге получил недоделанный заказ.
Хороший заказчик, оплата в срок. Постановка задачи отличная. Жаль, что я подвёл и не оправдал ожиданий.
Ответный отзыв
Mrjackson87
38 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$25
10 баллов
4 года назад
Редизайн блоков LP
Как всегда все ок. Спасибо за работу Рекомендую
В дальнейшем обращайтесь. Спасибо за отзыв!
Ответный отзыв
Mrjackson87
38 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Логотип для хлебопекарни Киев
Интересный взгляд на работу. Неожиданные предложения. Мне понравился подход Глеба, рекомендую как дизайнера)
Спасибо за интересное сотрудничество! Рекомендую!
Ответный отзыв
Lenber
44 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$35
9 баллов
4 года назад
Дизайн Landing Page для строительной компании
Node.js
Пока мало опыта, но в целом хорошо. Результат устроил.
Отличный заказчик. Постановка задачи отличная, всегда был на связи. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Elenakarp77
Елена 
48 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$18
10 баллов
4 года назад
Заменить фон одностраничного сайта
Как всегда отлично! Спасибо за работу! Рекомендую к сотрудничеству!
Хорошая оплата за такую работу. Отличный заказчик, рекомендую!
Ответный отзыв
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