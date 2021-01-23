Дизайн – первое, что видит Ваш клиент на сайте.
Именно дизайн превращает простого посетителя в вашего покупателя 🚀
Мои услуги:
👉 Разработка пользовательского интерфейса (UI) и пользовательского опыта(UX). Веб-сайты и мобильные приложения.
👉 Адаптивный дизайн.
👉 Дизайн логотипа и фирменного стиля.
👉 Анализ и оптимизация производительности, улучшение SEO.
👉 Упаковка социальных сетей(Instagram, VK, YouTube, Twitch, Discord)
Ключевые навыки:
🔸Владение программами для дизайна, такими как Adobe Photoshop, Sketch или Figma.
🔸Знание принципов дизайна и цветовой теории, а также опыт создания эффективных пользовательских интерфейсов.
🔸Умение работать с HTML и CSS, для создания дизайна веб-страницы.
🔸Знание основных принципов дизайна для мобильных устройств.
🔸Опыт создания анимации и интерактивных элементов на веб-страницах.
🔸Понимание основ SEO и умение создавать дизайн, который соответствует требованиям поисковых систем.
🔸Коммуникативные навыки и умение работать в команде.
🔸Аналитические и проблемно-ориентированные навыки, чтобы решать сложные задачи.
Способы связи:
E-mail: [email protected]
WhatsApp: +375336055652
Telegram: @gmcommer
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