UX/UI дизайн

Дизайн – первое, что видит Ваш клиент на сайте. Именно дизайн превращает простого посетителя в вашего покупателя 🚀

Мои услуги:

👉 Разработка пользовательского интерфейса (UI) и пользовательского опыта(UX). Веб-сайты и мобильные приложения.

👉 Адаптивный дизайн.

👉 Дизайн логотипа и фирменного стиля.

👉 Анализ и оптимизация производительности, улучшение SEO.

👉 Упаковка социальных сетей(Instagram, VK, YouTube, Twitch, Discord)

Ключевые навыки:

🔸Владение программами для дизайна, такими как Adobe Photoshop, Sketch или Figma.

🔸Знание принципов дизайна и цветовой теории, а также опыт создания эффективных пользовательских интерфейсов.

🔸Умение работать с HTML и CSS, для создания дизайна веб-страницы.

🔸Знание основных принципов дизайна для мобильных устройств.

🔸Опыт создания анимации и интерактивных элементов на веб-страницах.

🔸Понимание основ SEO и умение создавать дизайн, который соответствует требованиям поисковых систем.

🔸Коммуникативные навыки и умение работать в команде.

🔸Аналитические и проблемно-ориентированные навыки, чтобы решать сложные задачи.

Способы связи:

E-mail: [email protected]

WhatsApp: +375336055652

Telegram: @gmcommer