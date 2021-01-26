Логотип для хлебопекарни Киев

$20
Иконки и Пиксель-артЗавершен1 заявка99 просмотров
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Нужен минималистичный логотип для пекарь в Киеве. Есть пару набросков от предыдущего дизайнера. Мне посоветовали вас как специалиста, поможете?

3 года назад
Mrjackson87
36 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Yaneloutop98
25 летБеларусь
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
3 года назад
$20
1 день
Интересный взгляд на работу. Неожиданные предложения. Мне понравился подход Глеба, рекомендую как дизайнера)
Спасибо за интересное сотрудничество! Рекомендую!
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