Нарисовать иконки для приложений в GooglePlay

$50
Иконки и Пиксель-артЗакрыт27 заявок784 просмотра
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Нужен дизайнер для рисования иконок для приложения в GooglePlay.

Комплект (иконка + баннеры) - 1000р

В последствии , если качество работы понравиться будут постоянные заказы.

Если вас устраивают данные условия прошу присылать ваше портфолио в личные сообщения.

3 года назад
boshinaa675
22 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад
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