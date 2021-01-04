Аватарка для группы в ВК.

Добрый день! Для сайта необходимо сделать favicon 16*16 в формате .ico и по рекомендации яндекса в формате SVG или 120 × 120 пикселей. Логотип на главную (221*55 можно чуть больше) состоящий из названия сайта и той-же favicon, формат png с прозрачным ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать аватарку в подобном векторном стиле. (см. файлы)
На аватарка состоит из трех объектов
1. Задний фон, задний фон это ночь со звездами и лужайка на которой стоит дом. Ночь надо сделать в темно синих тонах, звезды разноцветные. На лужайки можно просто сделать травку и пару цветочков.
2. Дом. Двух этажный дом( не деревянный и не в стиле хайтек). Из окон этого дома выходит разноцветный свет( Чтобы показать, что там вечеринка идет).
3. Луна. Луна расположена над домом и на ней надпись в 2 строки. 1 строка Weekend, вторая house. Цвет надписи подобрать такой, чтобы надпись не сливалась с луной. В конце у надписи сделать обводку неоном( Цвет по своему усмотрению).
Все примеры и зарисовки ниже в прикрепленных файлах.
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