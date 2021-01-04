Аватарка для группы в ВК.

Иконки и Пиксель-артЗакрыт25 заявок645 просмотров
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Нужно сделать аватарку в подобном векторном стиле. (см. файлы)

На аватарка состоит из трех объектов

1. Задний фон, задний фон это ночь со звездами и лужайка на которой стоит дом. Ночь надо сделать в темно синих тонах, звезды разноцветные. На лужайки можно просто сделать травку и пару цветочков.

2. Дом. Двух этажный дом( не деревянный и не в стиле хайтек). Из окон этого дома выходит разноцветный свет( Чтобы показать, что там вечеринка идет).

3. Луна. Луна расположена над домом и на ней надпись в 2 строки. 1 строка Weekend, вторая house. Цвет надписи подобрать такой, чтобы надпись не сливалась с луной. В конце у надписи сделать обводку неоном( Цвет по своему усмотрению).

Все примеры и зарисовки ниже в прикрепленных файлах.

3 года назад
guest_16111118670614
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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