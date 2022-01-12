Настройка рекламы в яндекс директ и гугл адвордс

Контекстная рекламаЗакрыт8 заявок614 просмотров
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Нужно настроить рекламную компанию в Яндекс директ и Гугл Адвордс.

Тематика написание курсовых дипломных, рерайт, антиплагиат.

Яндекс пишет что запрещенная тематика, но куча конкурентов рекламируются. Нужно пройти модерацию.

Список ключей предоставлю порядка 100-200.

2 года назад
Arturich
Артур 
38 летНовая Зеландия
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад