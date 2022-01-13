Отзывы на booking и airbnb

Алгоритм 1)Реальный поиск наших апартаментов через букинг в указанный день в указанное время, в указанный обьект с разных аккаунтов и ID. 2)Запрос на бронирование3)бронирование и оплата бронирования (денежные средства на каждое бронирование мы высылаем перед бронирование, вы сообщаете нам сумму) 4) после окончания проживания оставляем положительный отзыв (текст отзыва готовим мы сами), даём высокую оценку 8 - 10 баллов из 10 возможных. 5)получаете оплату после 10 отзывов либо целиком после выполнения всей работы. ВНИМАНИЕ! Бронирование только с разных АККАУНТОВ, РАЗНЫЕ ЛЮДИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ. Всего 6 объектов, нужно сделать по 10 отзывов на КАЖДЫЙ ОБЪЕКТ НА БУКИНГЕ