Adwords Товарная компания с переводом в смарт (до 15 товаров)

Контекстная рекламаЗавершен4 заявки721 просмотр
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Как можно с вами связаться? хочу задать несколько вопросов.

год назад
akopianartur95
Артур Акопян 
28 летУкраина
2 года в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
PROMOagent
Ирина 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
6 дней назад
год назад
$150
7 дней
UAH
Работа выполнена на 200%. Работаем около полугода, качество работы просто ТОП. Рекомендую всем, но сомневаюсь что еще на кого-то хватит времени, планируем загружать агентство новыми проектами. По результатам - оборот с 300 000 в месяц поднялся до 1 230 000 грн.
Артур, спасибо за сотрудничество и интересный, масштабируемый проект! Заказчика рекомендую: оплата в срок, всегда на связи, готов тестировать подходы и проводить эксперименты для достижения результатов, приятно работать.
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