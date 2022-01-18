Настроить рекламу для привлечения трафика на сайт автопомощи

Алгоритм 1)Реальный поиск наших апартаментов через букинг в указанный день в указанное время, в указанный обьект с разных аккаунтов и ID. 2)Запрос на бронирование3)бронирование и оплата бронирования (денежные средства на каждое бронирование мы высылаем перед бронирование, ...