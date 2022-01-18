Как можно с вами связаться? хочу задать несколько вопросов.
Настроить рекламу для привлечения трафика на сайт автопомощи
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание рекламной компании в google ads и/или яндексО сайте. Лендинг, на тему помощи при проблемах авто - выездная диагностика и шиномонтаж, отогрев авто в холода, прикуривание авто/зарядка аккумулятора
нужны рекламные объявления по запросам:
не заводится машина
не крутит стартер +
как завести машину в холода
отогрев авто/как отогреть авто
и подобные
Регион Тюмень.
Пример сайта https://ростехпомощь.рф
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