Настроить таргетированную рекламу

Контекстная рекламаЗакрыт12 заявок712 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Настроить таргетированную рекламу в фейсбук инстаграм. Регион Нижний Новгород. Сфера деятельности строительство дачных домов, коттеджей

2 года назад
guest_14768599633482
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Контекстная реклама для автосалона KIA

    $1500

    Нужно создать контекстную рекламу для автосалона KIA. Наличие портфолио - обязательное условие. Возраст специалиста не важен. При хороших результатах выплатится премия. Можете писать на WhatsUp

    Контекстная реклама15 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Настроить рекламу для привлечения трафика на сайт автопомощи

    Создание рекламной компании в google ads и/или яндексО сайте. Лендинг, на тему помощи при проблемах авто - выездная диагностика и шиномонтаж, отогрев авто в холода, прикуривание авто/зарядка аккумулятора  нужны рекламные объявления по запросам:  не заводится машина не крутит ...

    Контекстная реклама33 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Дизайнер рекламы.

    Очень важно, то что мы ищем именно дизайнера рекламы, потому что задача - создание рекламного билборда. Сроки 4 дня, начиная с завтра. Указывайте стоимость пожалуйста. Реклама медицинской тематики. Восстановление после ковида. Все материалы есть. Задача. Помочь (именно помочь, ...

    Контекстная реклама1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Отзывы на booking и airbnb

    Алгоритм 1)Реальный поиск наших апартаментов через букинг в указанный день в указанное время, в указанный обьект с разных аккаунтов и ID. 2)Запрос на бронирование3)бронирование и оплата бронирования (денежные средства на каждое бронирование мы высылаем перед бронирование, ...

    Контекстная реклама3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Арбитраж трафика на веб-студию

    Мы - начинающая веб-студия с опытными специалистами, осуществляем весь цикл работ (от логотипа до до полного брендинга с фирменным стилем, настройкой рекламы, ведением и т. п).  Нужно привлекать клиентов с любых источников трафика.  Оплата=процент с заказа.

    Контекстная реклама2 заявки
    Закрыт
    2 года назад