Настроить Google AdSense

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Есть новый сайт. По типу Блога, но с дополнительными информационными страницами.

Сайт сделан на Wordpress Elementor.

Что нужно сделать:

- настроить Google AdSense

- помочь с определением Партнерской программы 

- настроить рекламные Блоки на сайте

Стоимость работы, сроки и условия жду от вас

2 года назад
Vorchooon
46 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад