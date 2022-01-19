Контекстная реклама по Германии

Всем привет. Необходимо продвигать рекламой наш сайт. У нас сайт с читами для игр) Рассмотрим все предложения для продвижении нашего продукта!) Ищем специалиста своего дела!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо настроить и вести контекстную рекламу по Германии (поиск + КМС).
Бюджет на рекламу 800$. Опыт в Google Ads по Германии ОБЯЗАТЕЛЕН.
Просьба в отклике сразу указать стоимость работы.
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