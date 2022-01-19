Контекстная реклама по Германии

Контекстная рекламаЗакрыт10 заявок583 просмотра
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Необходимо настроить и вести контекстную рекламу по Германии (поиск + КМС).

Бюджет на рекламу 800$. Опыт в Google Ads по Германии  ОБЯЗАТЕЛЕН.

Просьба в отклике сразу указать стоимость работы.

2 года назад
alicezavels
Алиса 
24 годаРоссия
2 года в сервисе
Была
2 года назад