Пофиксить загрузку аватарки

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки571 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

При загрузке файла для аватарки пользователя долго крутится колесико и сама картинка появляется только после перезагрузки страницы. Сайт на WP.

Надо исправить.

2 года назад
newfreelance24
43 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
lex_kosta
Алексей 
35 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
час назад
2 года назад
$7
1 день
RUB
Все было сделано оперативно. Порядочный, грамотный профи.
Все хорошо, всегда на связи, оплата сразу, однозначно рекомендую!