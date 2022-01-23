Пофиксить загрузку аватарки

Здравствуйте. У нас есть такой сайт https://mozabrick.de/ Для нового товара. Надо взять этот сайт. Скопировать (т.к. весь функционал, что внутри нужен) и натянуть не него другую верстку. https://www.figma.com/proto/zjE2Aa0mBHpT2LdULeilyB/Qbrix?page-id=1%3A3&node-id=714%3A1563&starting-point-node-id=714%3A1563&scaling=scale-down-width&hide-ui=1
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
При загрузке файла для аватарки пользователя долго крутится колесико и сама картинка появляется только после перезагрузки страницы. Сайт на WP.
Надо исправить.
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