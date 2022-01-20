Изменить верстку сайта. Opencart

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки613 просмотров
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Здравствуйте. У нас есть такой сайт https://mozabrick.de/

Для нового товара. Надо взять этот сайт. Скопировать (т.к. весь функционал, что внутри нужен) и натянуть не него другую верстку.

https://www.figma.com/proto/zjE2Aa0mBHpT2LdULeilyB/Qbrix?page-id=1%3A3&node-id=714%3A1563&starting-point-node-id=714%3A1563&scaling=scale-down-width&hide-ui=1

OpenCart
2 года назад
Alexandr177
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
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