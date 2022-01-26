Доработка сайта на modx

Сайт https://icdmc.vaah.ru/ на Wordpress готов на 90% Старый сайт https://icdmc.ru/ был на тильде. Его брали за основу с измененным дизайном карточки товара и корзины. Текущий программист не справляется. Сейчас список задач такой: - Сделать раздел статьи по примеру ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем здравствуйте!
Сайт: https://ledsneakersmsk.ru/
1) Есть проблема с заявками периодически не приходят. Приходиться обновлять КЭШ, помогает на время.
Чаще это происходит с мобильных.
Нужно: Решить проблему или заменить плагин.
2) На главной показываются картинки полного размера.
Нужно сделать что бы подгружались миниатюры. А при нажатии на картинку уже полного размера. Для ускорения сайта.
Так же желательно предложения по ускорению сайта.
В дальнейшим будет еще один сайт на модексе для доделки.
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