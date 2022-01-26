Доработка сайта на modx

Системы управления (CMS)Завершен7 заявок691 просмотр
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Всем здравствуйте!

Сайт: https://ledsneakersmsk.ru/

1) Есть проблема с заявками периодически не приходят. Приходиться обновлять КЭШ, помогает на время.

Чаще это происходит с мобильных.

Нужно: Решить проблему или заменить плагин.

2) На главной показываются картинки полного размера.

Нужно сделать что бы подгружались миниатюры. А при нажатии на картинку уже полного размера. Для ускорения сайта.

Так же желательно предложения по ускорению сайта.

В дальнейшим будет еще один сайт на модексе для доделки.

MODX
2 года назад
emerson11
Руслан 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
ByguMan
30 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
2 года назад
$6
1 день
Отлично все сделал! Спасибо большое Александру!
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