Доработка сайта на modx

Всем здравствуйте!

Сайт: https://ledsneakersmsk.ru/

1) Есть проблема с заявками периодически не приходят. Приходиться обновлять КЭШ, помогает на время.

Чаще это происходит с мобильных.

Нужно: Решить проблему или заменить плагин.

2) На главной показываются картинки полного размера.

Нужно сделать что бы подгружались миниатюры. А при нажатии на картинку уже полного размера. Для ускорения сайта.

Так же желательно предложения по ускорению сайта.

В дальнейшим будет еще один сайт на модексе для доделки.