Настройка темы WordPress Woodmart Electronics

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки1390 просмотров
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Настройка темы WordPress Woodmart Electronic

1 Установить тему

2 Перевести на русский

3 Настроить фильтр

4 Настроить корзину чтобы заказы приходили на почту

5 Адаптация под мобильное устройство

WordPress
2 года назад
Timurcoz
36 летУкраина
2 года в сервисе
Был
6 месяцев назад