Настройка темы WordPress Woodmart Electronics

Требуется сверстать адаптивно и установить сайт на MODX. Настроить все блоки, почту, карту сайта и роботс. Настроить первичную оптимизацию для скорости работы сайта под Гугл Спид. Рассматриваем кандидата знающего и умеющего работать в MODX
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Настройка темы WordPress Woodmart Electronic
1 Установить тему
2 Перевести на русский
3 Настроить фильтр
4 Настроить корзину чтобы заказы приходили на почту
5 Адаптация под мобильное устройство
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