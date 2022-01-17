Перенос готовой адаптивной верстки в шаблон (simpla cms)

Добрый день.

Нужен специалист с опытом работы simpla cms (движок старый, есть нюансы).

Верстка адаптивна, html + css, полностью готова и проверена (Сделана на основе figma макета).

Сайт действующий

Необходимо заменить общий шаблон (шапка и подвал) который распространяется на все страницы сайта.

и Шаблон главной страницы сайта (главная страница является лендингом).

! Укажите есть ли у вас работа с simpla cms и приложите ваш опыт.

На основании этого выберу исполнителя и пришлю верстку и действующий сайт на оценку

! Далее буду ждать ответа от вас:

Стоимость \ срок и план работ