Перенести сайт на wordpress из webflow

Сайт МОЙ. Доступ к Webflow на тарифе CMS выдам. Сайт не большой, около 40 страниц.

Много типовых блоков, из которых собираются страницы, в идеале все сделать такими же блоками, с возможностью удобного редактирования.

Сейчас сделано много авто-поддоменов с подменой только адреса, этот функционал переносить не нужно.

Адрес сайта - i b t c [точка] r u