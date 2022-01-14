Перенести сайт на wordpress из webflow

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок1405 просмотров
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Сайт МОЙ. Доступ к Webflow на тарифе CMS выдам. Сайт не большой, около 40 страниц. 

Много типовых блоков, из которых собираются страницы, в идеале все сделать такими же блоками, с возможностью удобного редактирования. 

Сейчас сделано много авто-поддоменов с подменой только адреса, этот функционал переносить не нужно.

Адрес сайта -   i b t c [точка] r u 

WordPressСайт на WordPress
2 года назад
serpinc
Андрей 
52 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад